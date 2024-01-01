Endonezya rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → FJD çevirin

1.000.000 idr
144,91 fjd

1.00000 IDR = 0.00014 FJD

06:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01350.93211.34751.541191.35440.795837.81865
1 INR0.012046210.01122830.01623230.01856550.01631540.009586750.0941853
1 EUR1.0728589.06111.445671.653461.453070.8537658.38824
1 SGD0.74211561.60560.69172311.143741.005120.5905975.80234

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Endonezya rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Fiji Doları
1 IDR0.00014 FJD
5 IDR0.00072 FJD
10 IDR0.00145 FJD
20 IDR0.00290 FJD
50 IDR0.00725 FJD
100 IDR0.01449 FJD
250 IDR0.03623 FJD
500 IDR0.07245 FJD
1000 IDR0.14491 FJD
2000 IDR0.28981 FJD
5000 IDR0.72453 FJD
10000 IDR1.44906 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Endonezya Rupisi
1 FJD6901.05000 IDR
5 FJD34505.25000 IDR
10 FJD69010.50000 IDR
20 FJD138021.00000 IDR
50 FJD345052.50000 IDR
100 FJD690105.00000 IDR
250 FJD1725262.50000 IDR
500 FJD3450525.00000 IDR
1000 FJD6901050.00000 IDR
2000 FJD13802100.00000 IDR
5000 FJD34505250.00000 IDR
10000 FJD69010500.00000 IDR