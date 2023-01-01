5000 Endonezya rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → FJD çevirin

5000 idr
0.74 fjd

1.00000 IDR = 0.00015 FJD

7:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

IDR → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 FJD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Fiji Doları
1 IDR0.00015 FJD
5 IDR0.00074 FJD
10 IDR0.00148 FJD
20 IDR0.00297 FJD
50 IDR0.00742 FJD
100 IDR0.01485 FJD
250 IDR0.03712 FJD
500 IDR0.07424 FJD
1000 IDR0.14847 FJD
2000 IDR0.29694 FJD
5000 IDR0.74236 FJD
10000 IDR1.48472 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Endonezya Rupisi
1 FJD6735.29000 IDR
5 FJD33676.45000 IDR
10 FJD67352.90000 IDR
20 FJD134705.80000 IDR
50 FJD336764.50000 IDR
100 FJD673529.00000 IDR
250 FJD1683822.50000 IDR
500 FJD3367645.00000 IDR
1000 FJD6735290.00000 IDR
2000 FJD13470580.00000 IDR
5000 FJD33676450.00000 IDR
10000 FJD67352900.00000 IDR