5 Fiji dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → IDR çevirin

1,000FJ$ FJD = 6.959Rp IDR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → IDR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

IDR
1 FJD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.999,01007.020,7800
Düşük6.864,91006.807,6500
Ortalama6.928,80876.930,3299
Değişim0.43%0.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → IDR istatistikleri

FJD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.999,0100, en düşük 6.864,9100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.928,8087 oldu. FJD → IDR kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

FJD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7.020,7800, en düşük 6.807,6500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.930,3299 oldu. FJD → IDR kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Endonezya Rupisi
1 FJD6.958,76000 IDR
5 FJD34.793,80000 IDR
10 FJD69.587,60000 IDR
20 FJD139.175,20000 IDR
50 FJD347.938,00000 IDR
100 FJD695.876,00000 IDR
250 FJD1.739.690,00000 IDR
500 FJD3.479.380,00000 IDR
1000 FJD6.958.760,00000 IDR
2000 FJD13.917.520,00000 IDR
5000 FJD34.793.800,00000 IDR
10000 FJD69.587.600,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Fiji Doları
1 IDR0,00014 FJD
5 IDR0,00072 FJD
10 IDR0,00144 FJD
20 IDR0,00287 FJD
50 IDR0,00719 FJD
100 IDR0,01437 FJD
250 IDR0,03593 FJD
500 IDR0,07185 FJD
1000 IDR0,14370 FJD
2000 IDR0,28741 FJD
5000 IDR0,71852 FJD
10000 IDR1,43704 FJD