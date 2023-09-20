دولار أسترالي إلى دولار فيجي

تحويل AUD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
1458.91 fjd

1.00000 AUD = 1.45891 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار فيجي
1 AUD1.45891 FJD
5 AUD7.29455 FJD
10 AUD14.58910 FJD
20 AUD29.17820 FJD
50 AUD72.94550 FJD
100 AUD145.89100 FJD
250 AUD364.72750 FJD
500 AUD729.45500 FJD
1000 AUD1458.91000 FJD
2000 AUD2917.82000 FJD
5000 AUD7294.55000 FJD
10000 AUD14589.10000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار أسترالي
1 FJD0.68544 AUD
5 FJD3.42720 AUD
10 FJD6.85441 AUD
20 FJD13.70882 AUD
50 FJD34.27205 AUD
100 FJD68.54410 AUD
250 FJD171.36025 AUD
500 FJD342.72050 AUD
1000 FJD685.44100 AUD
2000 FJD1370.88200 AUD
5000 FJD3427.20500 AUD
10000 FJD6854.41000 AUD