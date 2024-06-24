تحويل AUD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أسترالي إلى دولار فيجي

100 aud
149.71 fjd

A$1.000 AUD = FJ$1.497 FJD

Mid-market exchange rate at 13:03
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4750.9311.633159.3751.3681.353
1 GBP1.2671105.7581.182.069201.921.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84889.63511.754171.1351.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار فيجي
1 AUD١٫٤٩٧٠٧ FJD
5 AUD٧٫٤٨٥٣٥ FJD
10 AUD١٤٫٩٧٠٧٠ FJD
20 AUD٢٩٫٩٤١٤٠ FJD
50 AUD٧٤٫٨٥٣٥٠ FJD
100 AUD١٤٩٫٧٠٧٠٠ FJD
250 AUD٣٧٤٫٢٦٧٥٠ FJD
500 AUD٧٤٨٫٥٣٥٠٠ FJD
1000 AUD١٬٤٩٧٫٠٧٠٠٠ FJD
2000 AUD٢٬٩٩٤٫١٤٠٠٠ FJD
5000 AUD٧٬٤٨٥٫٣٥٠٠٠ FJD
10000 AUD١٤٬٩٧٠٫٧٠٠٠٠ FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار أسترالي
1 FJD٠٫٦٦٧٩٧ AUD
5 FJD٣٫٣٣٩٨٦ AUD
10 FJD٦٫٦٧٩٧١ AUD
20 FJD١٣٫٣٥٩٤٢ AUD
50 FJD٣٣٫٣٩٨٥٥ AUD
100 FJD٦٦٫٧٩٧١٠ AUD
250 FJD١٦٦٫٩٩٢٧٥ AUD
500 FJD٣٣٣٫٩٨٥٥٠ AUD
1000 FJD٦٦٧٫٩٧١٠٠ AUD
2000 FJD١٬٣٣٥٫٩٤٢٠٠ AUD
5000 FJD٣٬٣٣٩٫٨٥٥٠٠ AUD
10000 FJD٦٬٦٧٩٫٧١٠٠٠ AUD