كرونة نروجية إلى دولار فيجي

تحويل NOK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
210.39 fjd

1.00000 NOK = 0.21039 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:10 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

NOK إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.3211.43641.663340.964318.3561
1GBP1.15311.2287101.831.65611.917751.1118421.1637
1USD0.938350.813868182.8761.347851.560790.9048517.2245
1INR0.01132230.009820310.012066210.01626350.01883290.01091810.207835

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار فيجي
1 NOK0.21039 FJD
5 NOK1.05193 FJD
10 NOK2.10387 FJD
20 NOK4.20774 FJD
50 NOK10.51935 FJD
100 NOK21.03870 FJD
250 NOK52.59675 FJD
500 NOK105.19350 FJD
1000 NOK210.38700 FJD
2000 NOK420.77400 FJD
5000 NOK1051.93500 FJD
10000 NOK2103.87000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / كروني نرويجي
1 FJD4.75314 NOK
5 FJD23.76570 NOK
10 FJD47.53140 NOK
20 FJD95.06280 NOK
50 FJD237.65700 NOK
100 FJD475.31400 NOK
250 FJD1188.28500 NOK
500 FJD2376.57000 NOK
1000 FJD4753.14000 NOK
2000 FJD9506.28000 NOK
5000 FJD23765.70000 NOK
10000 FJD47531.40000 NOK