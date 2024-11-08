Австралийские доллары в фиджийские доллары

Сконвертируйте AUD в FJD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = FJ$1,472 FJD

Среднерыночный курс в 19:27
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График изменения обменного курса AUD к FJD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FJD
1 AUD в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,51291,5249
Низкий1,47191,4719
В среднем1,49771,5008
Изменение-1.84%-0.29%
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Соотношение 1 AUD к FJD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к FJD составил 1,5129, а минимальный — 1,4719. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4977. Изменение курса AUD к FJD в процентном соотношении составило -1.84.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к FJD составил 1,5249, а минимальный — 1,4719. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5008. Изменение курса AUD к FJD в процентном соотношении составило -0.29.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3930,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9471,2052,167197,2121,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3811,798163,6051,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Фиджийский доллар
1 AUD1,47185 FJD
5 AUD7,35925 FJD
10 AUD14,71850 FJD
20 AUD29,43700 FJD
50 AUD73,59250 FJD
100 AUD147,18500 FJD
250 AUD367,96250 FJD
500 AUD735,92500 FJD
1000 AUD1 471,85000 FJD
2000 AUD2 943,70000 FJD
5000 AUD7 359,25000 FJD
10000 AUD14 718,50000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Австралийский доллар
1 FJD0,67942 AUD
5 FJD3,39710 AUD
10 FJD6,79419 AUD
20 FJD13,58838 AUD
50 FJD33,97095 AUD
100 FJD67,94190 AUD
250 FJD169,85475 AUD
500 FJD339,70950 AUD
1000 FJD679,41900 AUD
2000 FJD1 358,83800 AUD
5000 FJD3 397,09500 AUD
10000 FJD6 794,19000 AUD