История обменного курса австралийский доллар–фиджийские доллары

Обменный курс австралийских доллара/фиджийские доллары сейчас составляет 1,472, отражая изменение в размере -2.841% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.902% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,518, и минимумом, равным 1,471, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.836%.