الدولار الأسترالي إلى الدولار الفيجي Historical Exchange Rates
Welcome to the الدولار الأسترالي إلى الدولار الفيجي history summary. This is the الدولار الأسترالي (AUD) إلى الدولار الفيجي (FJD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of AUD and FJD historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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الدولار الأسترالي إلى الدولار الفيجي exchange rate history
The exchange rate for الدولار الأسترالي إلى الدولار الفيجي is currently ١٫٤٩٧ today, reflecting a 0.191% change since yesterday. Over the past week, the value of الدولار الأسترالي has remained relatively stable, with a 0.304% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الدولار الأسترالي إلى الدولار الفيجي has fluctuated between a high of ١٫٥٠٨ on 21-06-2024 and a low of ١٫٤٩٠ on 18-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-06-2024, with a 0.645% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار فيجي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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