سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.634884 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.344% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.496% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.638547 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.63142 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.315%.