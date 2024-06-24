تحويل USD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف دولار أمريكي إلى دولار فيجي

10,000 usd
22,650.10 fjd

$1.000 USD = FJ$2.265 FJD

Mid-market exchange rate at 00:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6990.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7761.012116.6610.6830.5785.30113.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار فيجي
1 USD٢٫٢٦٥٠١ FJD
5 USD١١٫٣٢٥٠٥ FJD
10 USD٢٢٫٦٥٠١٠ FJD
20 USD٤٥٫٣٠٠٢٠ FJD
50 USD١١٣٫٢٥٠٥٠ FJD
100 USD٢٢٦٫٥٠١٠٠ FJD
250 USD٥٦٦٫٢٥٢٥٠ FJD
500 USD١٬١٣٢٫٥٠٥٠٠ FJD
1000 USD٢٬٢٦٥٫٠١٠٠٠ FJD
2000 USD٤٬٥٣٠٫٠٢٠٠٠ FJD
5000 USD١١٬٣٢٥٫٠٥٠٠٠ FJD
10000 USD٢٢٬٦٥٠٫١٠٠٠٠ FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار أمريكي
1 FJD٠٫٤٤١٥٠ USD
5 FJD٢٫٢٠٧٥٠ USD
10 FJD٤٫٤١٥٠٠ USD
20 FJD٨٫٨٣٠٠٠ USD
50 FJD٢٢٫٠٧٥٠٠ USD
100 FJD٤٤٫١٥٠٠٠ USD
250 FJD١١٠٫٣٧٥٠٠ USD
500 FJD٢٢٠٫٧٥٠٠٠ USD
1000 FJD٤٤١٫٥٠٠٠٠ USD
2000 FJD٨٨٣٫٠٠٠٠٠ USD
5000 FJD٢٬٢٠٧٫٥٠٠٠٠ USD
10000 FJD٤٬٤١٥٫٠٠٠٠٠ USD