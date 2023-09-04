1 ريال برازيلي إلى دولار فيجي

تحويل BRL إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
0.46 fjd

1.00000 BRL = 0.45680 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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BRL إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077889.1311.465321.668940.95418.3904
1GBP1.168711.2596104.1651.712491.950451.1149421.4924
1USD0.92780.793903182.69721.359551.548470.885217.0629
1INR0.01121940.009600120.012092310.01644010.01872450.01070410.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار فيجي
1 BRL0.45680 FJD
5 BRL2.28398 FJD
10 BRL4.56797 FJD
20 BRL9.13594 FJD
50 BRL22.83985 FJD
100 BRL45.67970 FJD
250 BRL114.19925 FJD
500 BRL228.39850 FJD
1000 BRL456.79700 FJD
2000 BRL913.59400 FJD
5000 BRL2283.98500 FJD
10000 BRL4567.97000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الريال البرازيلي
1 FJD2.18915 BRL
5 FJD10.94575 BRL
10 FJD21.89150 BRL
20 FJD43.78300 BRL
50 FJD109.45750 BRL
100 FJD218.91500 BRL
250 FJD547.28750 BRL
500 FJD1094.57500 BRL
1000 FJD2189.15000 BRL
2000 FJD4378.30000 BRL
5000 FJD10945.75000 BRL
10000 FJD21891.50000 BRL