5 000 бразильских реалов в фиджийские доллары

Сконвертируйте BRL в FJD по реальному обменному курсу

5 000 brl
2 013,13 fjd

R$1,000 BRL = FJ$0,4026 FJD

Среднерыночный курс в 17:55
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41890,4472
Низкий0,39880,3988
В среднем0,41080,4277
Изменить-3.01%-8.46%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к FJD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к FJD составил 0,4189, а минимальный — 0,3988. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4108. Изменение курса BRL к FJD в процентном соотношении составило -3.01.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к FJD составил 0,4472, а минимальный — 0,3988. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4277. Изменение курса BRL к FJD в процентном соотношении составило -8.46.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2391,4941,6230,96719,609
1 GBP1,18811,296108,4141,7761,9291,14923,301
1 USD0,9170,771183,6371,371,4880,88617,975
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Фиджийский доллар
1 BRL0,40263 FJD
5 BRL2,01313 FJD
10 BRL4,02626 FJD
20 BRL8,05252 FJD
50 BRL20,13130 FJD
100 BRL40,26260 FJD
250 BRL100,65650 FJD
500 BRL201,31300 FJD
1000 BRL402,62600 FJD
2000 BRL805,25200 FJD
5000 BRL2 013,13000 FJD
10000 BRL4 026,26000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Бразильский реал
1 FJD2,48369 BRL
5 FJD12,41845 BRL
10 FJD24,83690 BRL
20 FJD49,67380 BRL
50 FJD124,18450 BRL
100 FJD248,36900 BRL
250 FJD620,92250 BRL
500 FJD1 241,84500 BRL
1000 FJD2 483,69000 BRL
2000 FJD4 967,38000 BRL
5000 FJD12 418,45000 BRL
10000 FJD24 836,90000 BRL