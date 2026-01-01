1 دولار فيجي إلى روبية هندية

حوّل FJD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
FJ$1 FJD = 43.16 INR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من FJD إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من FJD إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من FJD إلى INR اليوم

FJDINR
1 FJD43.16 INR
5 FJD215.80 INR
10 FJD431.60 INR
20 FJD863.19 INR
50 FJD2,157.99 INR
100 FJD4,315.97 INR
250 FJD10,789.93 INR
500 FJD21,579.85 INR
1000 FJD43,159.70 INR
2000 FJD86,319.40 INR
5000 FJD215,798.50 INR
10000 FJD431,597 INR
INRFJD
1 INR0.02 FJD
5 INR0.12 FJD
10 INR0.23 FJD
20 INR0.46 FJD
50 INR1.16 FJD
100 INR2.32 FJD
250 INR5.79 FJD
300 INR6.95 FJD
500 INR11.58 FJD
600 INR13.90 FJD
1000 INR23.17 FJD
2000 INR46.34 FJD
5000 INR115.85 FJD
10000 INR231.70 FJD
25000 INR579.25 FJD
50000 INR1,158.49 FJD
100000 INR2,316.98 FJD
1000000 INR23,169.80 FJD
1000000000 INR23,169,800 FJD

الأسئلة الشائعة