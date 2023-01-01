دولار فيجي إلى يورو

تحويل FJD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
413.62 eur

1.00000 FJD = 0.41362 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:50 UTC
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FJD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.4371.438421.662530.96518.203
1GBP1.1548711.23005102.1331.661181.921.1144521.022
1USD0.93890.812975183.03161.35051.560910.90617.0904
1INR0.01130750.009791150.012043610.01626490.0187990.01091150.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

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FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / اليورو
1 FJD0.41362 EUR
5 FJD2.06812 EUR
10 FJD4.13623 EUR
20 FJD8.27246 EUR
50 FJD20.68115 EUR
100 FJD41.36230 EUR
250 FJD103.40575 EUR
500 FJD206.81150 EUR
1000 FJD413.62300 EUR
2000 FJD827.24600 EUR
5000 FJD2068.11500 EUR
10000 FJD4136.23000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار فيجي
1 EUR2.41766 FJD
5 EUR12.08830 FJD
10 EUR24.17660 FJD
20 EUR48.35320 FJD
50 EUR120.88300 FJD
100 EUR241.76600 FJD
250 EUR604.41500 FJD
500 EUR1208.83000 FJD
1000 EUR2417.66000 FJD
2000 EUR4835.32000 FJD
5000 EUR12088.30000 FJD
10000 EUR24176.60000 FJD