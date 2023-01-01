دولار فيجي إلى دولار أسترالي

تحويل FJD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٨٧٫٦١ aud

1.00000 FJD = 0.68761 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
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FJD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.441.438311.66240.964818.203
1GBP1.1548711.2301102.1411.661131.919931.1142221.0229
1USD0.93890.812942183.03451.35041.560790.905817.0904
1INR0.01130710.009790410.012043210.01626310.01879690.01090870.205823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار أسترالي
1 FJD0.68761 AUD
5 FJD3.43803 AUD
10 FJD6.87607 AUD
20 FJD13.75214 AUD
50 FJD34.38035 AUD
100 FJD68.76070 AUD
250 FJD171.90175 AUD
500 FJD343.80350 AUD
1000 FJD687.60700 AUD
2000 FJD1375.21400 AUD
5000 FJD3438.03500 AUD
10000 FJD6876.07000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار فيجي
1 AUD1.45432 FJD
5 AUD7.27160 FJD
10 AUD14.54320 FJD
20 AUD29.08640 FJD
50 AUD72.71600 FJD
100 AUD145.43200 FJD
250 AUD363.58000 FJD
500 AUD727.16000 FJD
1000 AUD1454.32000 FJD
2000 AUD2908.64000 FJD
5000 AUD7271.60000 FJD
10000 AUD14543.20000 FJD