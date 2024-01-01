Фиджийские доллары в австралийские доллары

Сконвертируйте FJD в AUD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = A$0,6784 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 FJD в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67840,6784
Низкий0,66100,6558
В среднем0,66750,6662
Изменение2.64%1.20%
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Соотношение 1 FJD к AUD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к AUD составил 0,6784, а минимальный — 0,6610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6675. Изменение курса FJD к AUD в процентном соотношении составило 2.64.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к AUD составил 0,6784, а минимальный — 0,6558. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6662. Изменение курса FJD к AUD в процентном соотношении составило 1.20.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в AUD

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FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Австралийский доллар
1 FJD0,67844 AUD
5 FJD3,39220 AUD
10 FJD6,78439 AUD
20 FJD13,56878 AUD
50 FJD33,92195 AUD
100 FJD67,84390 AUD
250 FJD169,60975 AUD
500 FJD339,21950 AUD
1000 FJD678,43900 AUD
2000 FJD1 356,87800 AUD
5000 FJD3 392,19500 AUD
10000 FJD6 784,39000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Фиджийский доллар
1 AUD1,47397 FJD
5 AUD7,36985 FJD
10 AUD14,73970 FJD
20 AUD29,47940 FJD
50 AUD73,69850 FJD
100 AUD147,39700 FJD
250 AUD368,49250 FJD
500 AUD736,98500 FJD
1000 AUD1 473,97000 FJD
2000 AUD2 947,94000 FJD
5000 AUD7 369,85000 FJD
10000 AUD14 739,70000 FJD