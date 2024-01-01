Фиджийские доллары в евро

Сконвертируйте FJD в EUR по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = €0,4167 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 FJD в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41670,4167
Низкий0,40370,4009
В среднем0,40890,4068
Изменение2.25%3.25%
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Соотношение 1 FJD к EUR

За последние 30 дней максимальный курс FJD к EUR составил 0,4167, а минимальный — 0,4037. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4089. Изменение курса FJD к EUR в процентном соотношении составило 2.25.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к EUR составил 0,4167, а минимальный — 0,4009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4068. Изменение курса FJD к EUR в процентном соотношении составило 3.25.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в AUD

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FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Евро
1 FJD0,41669 EUR
5 FJD2,08345 EUR
10 FJD4,16690 EUR
20 FJD8,33380 EUR
50 FJD20,83450 EUR
100 FJD41,66900 EUR
250 FJD104,17250 EUR
500 FJD208,34500 EUR
1000 FJD416,69000 EUR
2000 FJD833,38000 EUR
5000 FJD2 083,45000 EUR
10000 FJD4 166,90000 EUR
Обменные курсы Евро / Фиджийский доллар
1 EUR2,39987 FJD
5 EUR11,99935 FJD
10 EUR23,99870 FJD
20 EUR47,99740 FJD
50 EUR119,99350 FJD
100 EUR239,98700 FJD
250 EUR599,96750 FJD
500 EUR1 199,93500 FJD
1000 EUR2 399,87000 FJD
2000 EUR4 799,74000 FJD
5000 EUR11 999,35000 FJD
10000 EUR23 998,70000 FJD