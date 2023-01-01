دولار فيجي إلى دولار أمريكي

تحويل FJD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٤٤٠٫٥٥ usd

1.00000 FJD = 0.44055 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:1 UTC
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FJD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.064788.40291.437981.661260.964618.1809
1GBP1.1520711.2266101.8461.656651.913871.1112920.9455
1USD0.939250.815262183.03081.35061.560310.90617.0761
1INR0.01131180.009818790.012043710.01626630.01879190.01091160.20566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار أمريكي
1 FJD0.44055 USD
5 FJD2.20275 USD
10 FJD4.40550 USD
20 FJD8.81100 USD
50 FJD22.02750 USD
100 FJD44.05500 USD
250 FJD110.13750 USD
500 FJD220.27500 USD
1000 FJD440.55000 USD
2000 FJD881.10000 USD
5000 FJD2202.75000 USD
10000 FJD4405.50000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار فيجي
1 USD2.26989 FJD
5 USD11.34945 FJD
10 USD22.69890 FJD
20 USD45.39780 FJD
50 USD113.49450 FJD
100 USD226.98900 FJD
250 USD567.47250 FJD
500 USD1134.94500 FJD
1000 USD2269.89000 FJD
2000 USD4539.78000 FJD
5000 USD11349.45000 FJD
10000 USD22698.90000 FJD