دولار فيجي إلى جنيه إسترليني

تحويل FJD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٥٨٫١٦ gbp

1.00000 FJD = 0.35816 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:50 UTC
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FJD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.4371.438421.662530.96518.203
1GBP1.1548711.23005102.1331.661181.921.1144521.022
1USD0.93890.812975183.03161.35051.560910.90617.0904
1INR0.01130750.009791150.012043610.01626490.0187990.01091150.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه استرليني
1 FJD0.35816 GBP
5 FJD1.79078 GBP
10 FJD3.58156 GBP
20 FJD7.16312 GBP
50 FJD17.90780 GBP
100 FJD35.81560 GBP
250 FJD89.53900 GBP
500 FJD179.07800 GBP
1000 FJD358.15600 GBP
2000 FJD716.31200 GBP
5000 FJD1790.78000 GBP
10000 FJD3581.56000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار فيجي
1 GBP2.79208 FJD
5 GBP13.96040 FJD
10 GBP27.92080 FJD
20 GBP55.84160 FJD
50 GBP139.60400 FJD
100 GBP279.20800 FJD
250 GBP698.02000 FJD
500 GBP1396.04000 FJD
1000 GBP2792.08000 FJD
2000 GBP5584.16000 FJD
5000 GBP13960.40000 FJD
10000 GBP27920.80000 FJD