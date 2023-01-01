دولار فيجي إلى دولار سنغافوري

تحويل FJD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٠٢٫٦١ sgd

1.00000 FJD = 0.60261 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:58 UTC
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FJD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06588.42381.438281.661470.964918.1905
1GBP1.1551311.2302102.141.661391.919191.1145921.0122
1USD0.938950.812876183.0271.35051.560060.90617.0803
1INR0.01130920.00979050.012044310.01626580.01878980.01091210.20572

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار سنغافورة
1 FJD0.60261 SGD
5 FJD3.01306 SGD
10 FJD6.02611 SGD
20 FJD12.05222 SGD
50 FJD30.13055 SGD
100 FJD60.26110 SGD
250 FJD150.65275 SGD
500 FJD301.30550 SGD
1000 FJD602.61100 SGD
2000 FJD1205.22200 SGD
5000 FJD3013.05500 SGD
10000 FJD6026.11000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار فيجي
1 SGD1.65945 FJD
5 SGD8.29725 FJD
10 SGD16.59450 FJD
20 SGD33.18900 FJD
50 SGD82.97250 FJD
100 SGD165.94500 FJD
250 SGD414.86250 FJD
500 SGD829.72500 FJD
1000 SGD1659.45000 FJD
2000 SGD3318.90000 FJD
5000 SGD8297.25000 FJD
10000 SGD16594.50000 FJD