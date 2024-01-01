Чешские кроны в брунейские доллары

Сконвертируйте CZK в BND по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = B$0,05621 BND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 CZK в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05670,0582
Низкий0,05620,0562
В среднем0,05650,0571
Изменение-0.24%-1.83%
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Соотношение 1 CZK к BND

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BND составил 0,0567, а минимальный — 0,0562. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0565. Изменение курса CZK к BND в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BND составил 0,0582, а минимальный — 0,0562. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0571. Изменение курса CZK к BND в процентном соотношении составило -1.83.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Брунейский доллар
1 CZK0,05621 BND
5 CZK0,28104 BND
10 CZK0,56207 BND
20 CZK1,12414 BND
50 CZK2,81036 BND
100 CZK5,62071 BND
250 CZK14,05178 BND
500 CZK28,10355 BND
1000 CZK56,20710 BND
2000 CZK112,41420 BND
5000 CZK281,03550 BND
10000 CZK562,07100 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Чешская крона
1 BND17,79140 CZK
5 BND88,95700 CZK
10 BND177,91400 CZK
20 BND355,82800 CZK
50 BND889,57000 CZK
100 BND1 779,14000 CZK
250 BND4 447,85000 CZK
500 BND8 895,70000 CZK
1000 BND17 791,40000 CZK
2000 BND35 582,80000 CZK
5000 BND88 957,00000 CZK
10000 BND177 914,00000 CZK