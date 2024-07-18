Евро в брунейские доллары

Сконвертируйте EUR в BND по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 464,86 bnd

€1,000 EUR = B$1,465 BND

Среднерыночный курс в 13:23
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1 EUR в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,46511,4676
Низкий1,44861,4486
В среднем1,45711,4581
Изменить0.95%0.95%
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Соотношение 1 EUR к BND

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BND составил 1,4651, а минимальный — 1,4486. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4571. Изменение курса EUR к BND в процентном соотношении составило 0.95.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BND составил 1,4676, а минимальный — 1,4486. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4581. Изменение курса EUR к BND в процентном соотношении составило 0.95.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5481,927203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5821,679177,0234,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1221,085114,3992,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Брунейский доллар
1 EUR1,46486 BND
5 EUR7,32430 BND
10 EUR14,64860 BND
20 EUR29,29720 BND
50 EUR73,24300 BND
100 EUR146,48600 BND
250 EUR366,21500 BND
500 EUR732,43000 BND
1000 EUR1 464,86000 BND
2000 EUR2 929,72000 BND
5000 EUR7 324,30000 BND
10000 EUR14 648,60000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Евро
1 BND0,68266 EUR
5 BND3,41331 EUR
10 BND6,82661 EUR
20 BND13,65322 EUR
50 BND34,13305 EUR
100 BND68,26610 EUR
250 BND170,66525 EUR
500 BND341,33050 EUR
1000 BND682,66100 EUR
2000 BND1 365,32200 EUR
5000 BND3 413,30500 EUR
10000 BND6 826,61000 EUR