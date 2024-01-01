Датские кроны в брунейские доллары

Сконвертируйте DKK в BND по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = B$0,1905 BND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к BND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 DKK в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19270,1952
Низкий0,19050,1905
В среднем0,19150,1927
Изменение-0.47%-1.64%
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Соотношение 1 DKK к BND

За последние 30 дней максимальный курс DKK к BND составил 0,1927, а минимальный — 0,1905. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1915. Изменение курса DKK к BND в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к BND составил 0,1952, а минимальный — 0,1905. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1927. Изменение курса DKK к BND в процентном соотношении составило -1.64.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Брунейский доллар
1 DKK0,19049 BND
5 DKK0,95245 BND
10 DKK1,90489 BND
20 DKK3,80978 BND
50 DKK9,52445 BND
100 DKK19,04890 BND
250 DKK47,62225 BND
500 DKK95,24450 BND
1000 DKK190,48900 BND
2000 DKK380,97800 BND
5000 DKK952,44500 BND
10000 DKK1 904,89000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Датская крона
1 BND5,24965 DKK
5 BND26,24825 DKK
10 BND52,49650 DKK
20 BND104,99300 DKK
50 BND262,48250 DKK
100 BND524,96500 DKK
250 BND1 312,41250 DKK
500 BND2 624,82500 DKK
1000 BND5 249,65000 DKK
2000 BND10 499,30000 DKK
5000 BND26 248,25000 DKK
10000 BND52 496,50000 DKK