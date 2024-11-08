Австралийские доллары в брунейские доллары

Сконвертируйте AUD в BND по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = B$0,8731 BND

Среднерыночный курс в 19:12
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График изменения обменного курса AUD к BND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 AUD в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,88090,8895
Низкий0,86790,8677
В среднем0,87500,8777
Изменение-0.56%0.36%
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Соотношение 1 AUD к BND

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BND составил 0,8809, а минимальный — 0,8679. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8750. Изменение курса AUD к BND в процентном соотношении составило -0.56.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BND составил 0,8895, а минимальный — 0,8677. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8777. Изменение курса AUD к BND в процентном соотношении составило 0.36.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3960,9341,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1361,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38411,798163,561,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Брунейский доллар
1 AUD0,87309 BND
5 AUD4,36546 BND
10 AUD8,73091 BND
20 AUD17,46182 BND
50 AUD43,65455 BND
100 AUD87,30910 BND
250 AUD218,27275 BND
500 AUD436,54550 BND
1000 AUD873,09100 BND
2000 AUD1 746,18200 BND
5000 AUD4 365,45500 BND
10000 AUD8 730,91000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Австралийский доллар
1 BND1,14536 AUD
5 BND5,72680 AUD
10 BND11,45360 AUD
20 BND22,90720 AUD
50 BND57,26800 AUD
100 BND114,53600 AUD
250 BND286,34000 AUD
500 BND572,68000 AUD
1000 BND1 145,36000 AUD
2000 BND2 290,72000 AUD
5000 BND5 726,80000 AUD
10000 BND11 453,60000 AUD