История обменного курса австралийский доллар–брунейские доллары

Обменный курс австралийских доллара/брунейские доллары сейчас составляет 0,873, отражая изменение в размере -0.921% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.379% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/брунейские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,882, и минимумом, равным 0,868, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.640%.