دولار أسترالي إلى دولار بروني

تحويل AUD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٧٩٫٥٨ bnd

1.00000 AUD = 0.87958 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بروني
1 AUD0.87958 BND
5 AUD4.39792 BND
10 AUD8.79584 BND
20 AUD17.59168 BND
50 AUD43.97920 BND
100 AUD87.95840 BND
250 AUD219.89600 BND
500 AUD439.79200 BND
1000 AUD879.58400 BND
2000 AUD1759.16800 BND
5000 AUD4397.92000 BND
10000 AUD8795.84000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار أسترالي
1 BND1.13690 AUD
5 BND5.68450 AUD
10 BND11.36900 AUD
20 BND22.73800 AUD
50 BND56.84500 AUD
100 BND113.69000 AUD
250 BND284.22500 AUD
500 BND568.45000 AUD
1000 BND1136.90000 AUD
2000 BND2273.80000 AUD
5000 BND5684.50000 AUD
10000 BND11369.00000 AUD