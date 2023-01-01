فرنك سويسري إلى دولار بروني

تحويل CHF إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٬٥١٩٫٦٧ bnd

1.00000 CHF = 1.51967 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بروني
1 CHF1.51967 BND
5 CHF7.59835 BND
10 CHF15.19670 BND
20 CHF30.39340 BND
50 CHF75.98350 BND
100 CHF151.96700 BND
250 CHF379.91750 BND
500 CHF759.83500 BND
1000 CHF1519.67000 BND
2000 CHF3039.34000 BND
5000 CHF7598.35000 BND
10000 CHF15196.70000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الفرنك السويسري
1 BND0.65804 CHF
5 BND3.29018 CHF
10 BND6.58036 CHF
20 BND13.16072 CHF
50 BND32.90180 CHF
100 BND65.80360 CHF
250 BND164.50900 CHF
500 BND329.01800 CHF
1000 BND658.03600 CHF
2000 BND1316.07200 CHF
5000 BND3290.18000 CHF
10000 BND6580.36000 CHF