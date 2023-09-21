رينغيت ماليزي إلى دولار بروني

تحويل MYR إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٩١٫٣٣ bnd

1.00000 MYR = 0.29133 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:50 UTC
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MYR إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661650.9645518.3679
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915761.11221.1768
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558480.9046517.2274
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874820.01088270.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار بروني
1 MYR0.29133 BND
5 MYR1.45663 BND
10 MYR2.91325 BND
20 MYR5.82650 BND
50 MYR14.56625 BND
100 MYR29.13250 BND
250 MYR72.83125 BND
500 MYR145.66250 BND
1000 MYR291.32500 BND
2000 MYR582.65000 BND
5000 MYR1456.62500 BND
10000 MYR2913.25000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / رينغيت ماليزي
1 BND3.43260 MYR
5 BND17.16300 MYR
10 BND34.32600 MYR
20 BND68.65200 MYR
50 BND171.63000 MYR
100 BND343.26000 MYR
250 BND858.15000 MYR
500 BND1716.30000 MYR
1000 BND3432.60000 MYR
2000 BND6865.20000 MYR
5000 BND17163.00000 MYR
10000 BND34326.00000 MYR