5 دولار بروني إلى رينغيت ماليزي

تحويل BND إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
١٧٫١٥ myr

1.00000 BND = 3.43090 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:24 UTC
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BND إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077289.08141.464831.67060.954218.4115
1GBP1.168711.2589104.1081.711921.952391.1151821.5171
1USD0.928350.794344182.69721.359851.550870.885817.092
1INR0.01122570.009605460.012092310.01644370.01875360.01071140.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / رينغيت ماليزي
1 BND3.43090 MYR
5 BND17.15450 MYR
10 BND34.30900 MYR
20 BND68.61800 MYR
50 BND171.54500 MYR
100 BND343.09000 MYR
250 BND857.72500 MYR
500 BND1715.45000 MYR
1000 BND3430.90000 MYR
2000 BND6861.80000 MYR
5000 BND17154.50000 MYR
10000 BND34309.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار بروني
1 MYR0.29147 BND
5 MYR1.45734 BND
10 MYR2.91469 BND
20 MYR5.82938 BND
50 MYR14.57345 BND
100 MYR29.14690 BND
250 MYR72.86725 BND
500 MYR145.73450 BND
1000 MYR291.46900 BND
2000 MYR582.93800 BND
5000 MYR1457.34500 BND
10000 MYR2914.69000 BND