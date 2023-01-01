دولار بروني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BND إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
1238 nzd

1.00000 BND = 1.23800 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:50 UTC
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BND إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063988.41331.435151.659750.9569518.215
1GBP1.1582811.2322102.41.662181.922311.1084121.0965
1USD0.939950.811557183.1031.348951.560060.8995517.121
1INR0.01131050.009765670.012033310.01623230.01877260.01082450.206021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار بروني / دولار نيوزيلندي
1 BND1.23800 NZD
5 BND6.19000 NZD
10 BND12.38000 NZD
20 BND24.76000 NZD
50 BND61.90000 NZD
100 BND123.80000 NZD
250 BND309.50000 NZD
500 BND619.00000 NZD
1000 BND1238.00000 NZD
2000 BND2476.00000 NZD
5000 BND6190.00000 NZD
10000 BND12380.00000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بروني
1 NZD0.80775 BND
5 NZD4.03877 BND
10 NZD8.07753 BND
20 NZD16.15506 BND
50 NZD40.38765 BND
100 NZD80.77530 BND
250 NZD201.93825 BND
500 NZD403.87650 BND
1000 NZD807.75300 BND
2000 NZD1615.50600 BND
5000 NZD4038.76500 BND
10000 NZD8077.53000 BND