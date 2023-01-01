دولار بروني إلى يورو

تحويل BND إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
٦٨٧٫٦٤ eur

1.00000 BND = 0.68764 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:44 UTC
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BND إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37251.434781.65920.957118.2085
1GBP1.1582111.2319102.3611.661891.921841.1085221.0907
1USD0.94020.811754183.0921.349051.560060.8999517.1205
1INR0.01131570.009769340.012034910.01623560.01877510.01083080.206043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / اليورو
1 BND0.68764 EUR
5 BND3.43821 EUR
10 BND6.87642 EUR
20 BND13.75284 EUR
50 BND34.38210 EUR
100 BND68.76420 EUR
250 BND171.91050 EUR
500 BND343.82100 EUR
1000 BND687.64200 EUR
2000 BND1375.28400 EUR
5000 BND3438.21000 EUR
10000 BND6876.42000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار بروني
1 EUR1.45425 BND
5 EUR7.27125 BND
10 EUR14.54250 BND
20 EUR29.08500 BND
50 EUR72.71250 BND
100 EUR145.42500 BND
250 EUR363.56250 BND
500 EUR727.12500 BND
1000 EUR1454.25000 BND
2000 EUR2908.50000 BND
5000 EUR7271.25000 BND
10000 EUR14542.50000 BND