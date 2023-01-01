دولار بروني إلى جنيه إسترليني

تحويل BND إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
593.60 gbp

1.00000 BND = 0.59360 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:45 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BND إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38671.434861.659360.956818.2109
1GBP1.1582811.23205102.381.662041.922071.1082421.0941
1USD0.940150.811655183.09751.3491.560060.8995517.1211
1INR0.01131390.009767510.012034110.01623390.01877390.01082520.206036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / جنيه استرليني
1 BND0.59360 GBP
5 BND2.96799 GBP
10 BND5.93597 GBP
20 BND11.87194 GBP
50 BND29.67985 GBP
100 BND59.35970 GBP
250 BND148.39925 GBP
500 BND296.79850 GBP
1000 BND593.59700 GBP
2000 BND1187.19400 GBP
5000 BND2967.98500 GBP
10000 BND5935.97000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار بروني
1 GBP1.68464 BND
5 GBP8.42320 BND
10 GBP16.84640 BND
20 GBP33.69280 BND
50 GBP84.23200 BND
100 GBP168.46400 BND
250 GBP421.16000 BND
500 GBP842.32000 BND
1000 GBP1684.64000 BND
2000 GBP3369.28000 BND
5000 GBP8423.20000 BND
10000 GBP16846.40000 BND