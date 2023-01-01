دولار بروني إلى دولار أمريكي

تحويل BND إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
٧٣١٫٢٤ usd

1.00000 BND = 0.73123 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:54 UTC
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BND إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.40141.435091.660090.956918.2197
1GBP1.1583511.2321102.3971.662291.92291.1084221.1041
1USD0.94010.811622183.10751.349151.560670.899617.1286
1INR0.0113120.009765930.012032610.01623380.01877890.01082450.206102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار بروني / دولار أمريكي
1 BND0.73123 USD
5 BND3.65617 USD
10 BND7.31235 USD
20 BND14.62470 USD
50 BND36.56175 USD
100 BND73.12350 USD
250 BND182.80875 USD
500 BND365.61750 USD
1000 BND731.23500 USD
2000 BND1462.47000 USD
5000 BND3656.17500 USD
10000 BND7312.35000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار بروني
1 USD1.36755 BND
5 USD6.83775 BND
10 USD13.67550 BND
20 USD27.35100 BND
50 USD68.37750 BND
100 USD136.75500 BND
250 USD341.88750 BND
500 USD683.77500 BND
1000 USD1367.55000 BND
2000 USD2735.10000 BND
5000 USD6837.75000 BND
10000 USD13675.50000 BND