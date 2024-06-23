تحويل USD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى دولار بروني

5,000 usd
6,778.75 bnd

$1.000 USD = B$1.356 BND

Mid-market exchange rate at 00:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63711.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6940.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.660.985116.70610.6830.5775.29913.224

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار بروني
1 USD١٫٣٥٥٧٥ BND
5 USD٦٫٧٧٨٧٥ BND
10 USD١٣٫٥٥٧٥٠ BND
20 USD٢٧٫١١٥٠٠ BND
50 USD٦٧٫٧٨٧٥٠ BND
100 USD١٣٥٫٥٧٥٠٠ BND
250 USD٣٣٨٫٩٣٧٥٠ BND
500 USD٦٧٧٫٨٧٥٠٠ BND
1000 USD١٬٣٥٥٫٧٥٠٠٠ BND
2000 USD٢٬٧١١٫٥٠٠٠٠ BND
5000 USD٦٬٧٧٨٫٧٥٠٠٠ BND
10000 USD١٣٬٥٥٧٫٥٠٠٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار أمريكي
1 BND٠٫٧٣٧٦٠ USD
5 BND٣٫٦٨٨٠٠ USD
10 BND٧٫٣٧٥٩٩ USD
20 BND١٤٫٧٥١٩٨ USD
50 BND٣٦٫٨٧٩٩٥ USD
100 BND٧٣٫٧٥٩٩٠ USD
250 BND١٨٤٫٣٩٩٧٥ USD
500 BND٣٦٨٫٧٩٩٥٠ USD
1000 BND٧٣٧٫٥٩٩٠٠ USD
2000 BND١٬٤٧٥٫١٩٨٠٠ USD
5000 BND٣٬٦٨٧٫٩٩٥٠٠ USD
10000 BND٧٬٣٧٥٫٩٩٠٠٠ USD