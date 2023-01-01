دولار بروني إلى دولار أسترالي

تحويل BND إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
1140.85 aud

1.00000 BND = 1.14085 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:41 UTC
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BND إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37051.434771.6590.95718.2079
1GBP1.1583511.23195102.3681.662021.921771.1085421.0918
1USD0.94030.811721183.0941.34911.559940.8998517.1207
1INR0.0113160.009768710.012034610.01623580.01877320.01082930.20604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار أسترالي
1 BND1.14085 AUD
5 BND5.70425 AUD
10 BND11.40850 AUD
20 BND22.81700 AUD
50 BND57.04250 AUD
100 BND114.08500 AUD
250 BND285.21250 AUD
500 BND570.42500 AUD
1000 BND1140.85000 AUD
2000 BND2281.70000 AUD
5000 BND5704.25000 AUD
10000 BND11408.50000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بروني
1 AUD0.87654 BND
5 AUD4.38270 BND
10 AUD8.76540 BND
20 AUD17.53080 BND
50 AUD43.82700 BND
100 AUD87.65400 BND
250 AUD219.13500 BND
500 AUD438.27000 BND
1000 AUD876.54000 BND
2000 AUD1753.08000 BND
5000 AUD4382.70000 BND
10000 AUD8765.40000 BND