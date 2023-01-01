10 دولار بروني إلى دولار أسترالي

تحويل BND إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bnd
١١٫٤٥ aud

1.00000 BND = 1.14510 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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BND إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077689.11451.465271.671090.954618.4183
1GBP1.1686311.2593104.1411.712331.952861.1155821.524
1USD0.9280.794092182.69721.359751.550750.8858517.092
1INR0.01122150.00960240.012092310.01644250.01875210.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار أسترالي
1 BND1.14510 AUD
5 BND5.72550 AUD
10 BND11.45100 AUD
20 BND22.90200 AUD
50 BND57.25500 AUD
100 BND114.51000 AUD
250 BND286.27500 AUD
500 BND572.55000 AUD
1000 BND1145.10000 AUD
2000 BND2290.20000 AUD
5000 BND5725.50000 AUD
10000 BND11451.00000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بروني
1 AUD0.87329 BND
5 AUD4.36644 BND
10 AUD8.73288 BND
20 AUD17.46576 BND
50 AUD43.66440 BND
100 AUD87.32880 BND
250 AUD218.32200 BND
500 AUD436.64400 BND
1000 AUD873.28800 BND
2000 AUD1746.57600 BND
5000 AUD4366.44000 BND
10000 AUD8732.88000 BND