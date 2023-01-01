ألف دولار بروني إلى دولار أسترالي

تحويل BND إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
1145.36 aud

1.00000 BND = 1.14536 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:25 UTC
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BND إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077689.11451.465271.671480.954618.4183
1GBP1.1686311.2593104.1411.712331.953311.1155821.524
1USD0.9280.794092182.69721.359751.551110.8858517.092
1INR0.01122150.00960240.012092310.01644250.01875650.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار أسترالي
1 BND1.14536 AUD
5 BND5.72680 AUD
10 BND11.45360 AUD
20 BND22.90720 AUD
50 BND57.26800 AUD
100 BND114.53600 AUD
250 BND286.34000 AUD
500 BND572.68000 AUD
1000 BND1145.36000 AUD
2000 BND2290.72000 AUD
5000 BND5726.80000 AUD
10000 BND11453.60000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بروني
1 AUD0.87308 BND
5 AUD4.36543 BND
10 AUD8.73085 BND
20 AUD17.46170 BND
50 AUD43.65425 BND
100 AUD87.30850 BND
250 AUD218.27125 BND
500 AUD436.54250 BND
1000 AUD873.08500 BND
2000 AUD1746.17000 BND
5000 AUD4365.42500 BND
10000 AUD8730.85000 BND