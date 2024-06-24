تحويل AUD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أسترالي إلى دولار بروني

500 aud
449.43 bnd

A$1.000 AUD = B$0.8989 BND

Mid-market exchange rate at 12:34
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4870.9321.634159.551.3681.353
1 GBP1.2671105.7481.1812.07202.0941.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.57311.754171.181.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بروني
1 AUD٠٫٨٩٨٨٦ BND
5 AUD٤٫٤٩٤٣٢ BND
10 AUD٨٫٩٨٨٦٤ BND
20 AUD١٧٫٩٧٧٢٨ BND
50 AUD٤٤٫٩٤٣٢٠ BND
100 AUD٨٩٫٨٨٦٤٠ BND
250 AUD٢٢٤٫٧١٦٠٠ BND
500 AUD٤٤٩٫٤٣٢٠٠ BND
1000 AUD٨٩٨٫٨٦٤٠٠ BND
2000 AUD١٬٧٩٧٫٧٢٨٠٠ BND
5000 AUD٤٬٤٩٤٫٣٢٠٠٠ BND
10000 AUD٨٬٩٨٨٫٦٤٠٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار أسترالي
1 BND١٫١١٢٥١ AUD
5 BND٥٫٥٦٢٥٥ AUD
10 BND١١٫١٢٥١٠ AUD
20 BND٢٢٫٢٥٠٢٠ AUD
50 BND٥٥٫٦٢٥٥٠ AUD
100 BND١١١٫٢٥١٠٠ AUD
250 BND٢٧٨٫١٢٧٥٠ AUD
500 BND٥٥٦٫٢٥٥٠٠ AUD
1000 BND١٬١١٢٫٥١٠٠٠ AUD
2000 BND٢٬٢٢٥٫٠٢٠٠٠ AUD
5000 BND٥٬٥٦٢٫٥٥٠٠٠ AUD
10000 BND١١٬١٢٥٫١٠٠٠٠ AUD