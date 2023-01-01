شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بروني

تحويل ILS إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٥٨٫٥٣ bnd

1.00000 ILS = 0.35853 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بروني
1 ILS0.35853 BND
5 ILS1.79263 BND
10 ILS3.58527 BND
20 ILS7.17054 BND
50 ILS17.92635 BND
100 ILS35.85270 BND
250 ILS89.63175 BND
500 ILS179.26350 BND
1000 ILS358.52700 BND
2000 ILS717.05400 BND
5000 ILS1792.63500 BND
10000 ILS3585.27000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Israeli New Sheqel
1 BND2.78919 ILS
5 BND13.94595 ILS
10 BND27.89190 ILS
20 BND55.78380 ILS
50 BND139.45950 ILS
100 BND278.91900 ILS
250 BND697.29750 ILS
500 BND1394.59500 ILS
1000 BND2789.19000 ILS
2000 BND5578.38000 ILS
5000 BND13945.95000 ILS
10000 BND27891.90000 ILS