50 دولار بروني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BND إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ bnd
١٤٠٫٢٠ ils

1.00000 BND = 2.80403 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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BND إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.077489.0981.464781.670650.954418.4149
1GBP1.1688411.2593104.1411.712081.952711.1155421.524
1USD0.928150.794092182.69721.359551.550630.8858517.092
1INR0.01122360.00960240.012092310.01644010.01875070.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Israeli New Sheqel
1 BND2.80403 ILS
5 BND14.02015 ILS
10 BND28.04030 ILS
20 BND56.08060 ILS
50 BND140.20150 ILS
100 BND280.40300 ILS
250 BND701.00750 ILS
500 BND1402.01500 ILS
1000 BND2804.03000 ILS
2000 BND5608.06000 ILS
5000 BND14020.15000 ILS
10000 BND28040.30000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بروني
1 ILS0.35663 BND
5 ILS1.78315 BND
10 ILS3.56630 BND
20 ILS7.13260 BND
50 ILS17.83150 BND
100 ILS35.66300 BND
250 ILS89.15750 BND
500 ILS178.31500 BND
1000 ILS356.63000 BND
2000 ILS713.26000 BND
5000 ILS1783.15000 BND
10000 ILS3566.30000 BND