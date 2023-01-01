100 دولار بروني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BND إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

100 bnd
280.36 ils

1.00000 BND = 2.80361 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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BND إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077489.0981.464671.670650.954418.4149
1GBP1.168711.25915104.1281.711751.952471.1154121.5214
1USD0.928150.794187182.69721.359451.550630.885817.092
1INR0.01122360.009603550.012092310.01643890.01875070.01071140.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Israeli New Sheqel
1 BND2.80361 ILS
5 BND14.01805 ILS
10 BND28.03610 ILS
20 BND56.07220 ILS
50 BND140.18050 ILS
100 BND280.36100 ILS
250 BND700.90250 ILS
500 BND1401.80500 ILS
1000 BND2803.61000 ILS
2000 BND5607.22000 ILS
5000 BND14018.05000 ILS
10000 BND28036.10000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بروني
1 ILS0.35668 BND
5 ILS1.78341 BND
10 ILS3.56683 BND
20 ILS7.13366 BND
50 ILS17.83415 BND
100 ILS35.66830 BND
250 ILS89.17075 BND
500 ILS178.34150 BND
1000 ILS356.68300 BND
2000 ILS713.36600 BND
5000 ILS1783.41500 BND
10000 ILS3566.83000 BND