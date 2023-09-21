دولار أمريكي إلى دولار بروني

تحويل USD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
1367.95 bnd

1.00000 USD = 1.36795 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 1:14 UTC
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50+ currencies in one account

USD إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BND
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار بروني
1 USD1.36795 BND
5 USD6.83975 BND
10 USD13.67950 BND
20 USD27.35900 BND
50 USD68.39750 BND
100 USD136.79500 BND
250 USD341.98750 BND
500 USD683.97500 BND
1000 USD1367.95000 BND
2000 USD2735.90000 BND
5000 USD6839.75000 BND
10000 USD13679.50000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار أمريكي
1 BND0.73102 USD
5 BND3.65511 USD
10 BND7.31021 USD
20 BND14.62042 USD
50 BND36.55105 USD
100 BND73.10210 USD
250 BND182.75525 USD
500 BND365.51050 USD
1000 BND731.02100 USD
2000 BND1462.04200 USD
5000 BND3655.10500 USD
10000 BND7310.21000 USD