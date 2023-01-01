يوان صيني إلى دولار بروني

تحويل CNY إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
187.20 bnd

1.00000 CNY = 0.18720 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:56 UTC
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CNY إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار بروني
1 CNY0.18720 BND
5 CNY0.93601 BND
10 CNY1.87202 BND
20 CNY3.74404 BND
50 CNY9.36010 BND
100 CNY18.72020 BND
250 CNY46.80050 BND
500 CNY93.60100 BND
1000 CNY187.20200 BND
2000 CNY374.40400 BND
5000 CNY936.01000 BND
10000 CNY1872.02000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Chinese Yuan RMB
1 BND5.34182 CNY
5 BND26.70910 CNY
10 BND53.41820 CNY
20 BND106.83640 CNY
50 BND267.09100 CNY
100 BND534.18200 CNY
250 BND1335.45500 CNY
500 BND2670.91000 CNY
1000 BND5341.82000 CNY
2000 BND10683.64000 CNY
5000 BND26709.10000 CNY
10000 BND53418.20000 CNY