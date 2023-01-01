ريال برازيلي إلى دولار بروني

تحويل BRL إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٨٠٫٢٠ bnd

1.00000 BRL = 0.28020 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 6:11 UTC
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BRL إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بروني
1 BRL0.28020 BND
5 BRL1.40102 BND
10 BRL2.80204 BND
20 BRL5.60408 BND
50 BRL14.01020 BND
100 BRL28.02040 BND
250 BRL70.05100 BND
500 BRL140.10200 BND
1000 BRL280.20400 BND
2000 BRL560.40800 BND
5000 BRL1401.02000 BND
10000 BRL2802.04000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الريال البرازيلي
1 BND3.56883 BRL
5 BND17.84415 BRL
10 BND35.68830 BRL
20 BND71.37660 BRL
50 BND178.44150 BRL
100 BND356.88300 BRL
250 BND892.20750 BRL
500 BND1784.41500 BRL
1000 BND3568.83000 BRL
2000 BND7137.66000 BRL
5000 BND17844.15000 BRL
10000 BND35688.30000 BRL