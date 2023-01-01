5 ريال برازيلي إلى دولار بروني

تحويل BRL إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
1.37 bnd

1.00000 BRL = 0.27353 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:49 UTC
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BRL إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.14761.465061.667570.9539518.3828
1GBP1.1686311.25985104.1861.71221.948871.1148221.4838
1USD0.927650.793745182.69721.359051.546910.8849517.0527
1INR0.01121740.009598210.012092310.01643410.01870570.01070110.206206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بروني
1 BRL0.27353 BND
5 BRL1.36763 BND
10 BRL2.73526 BND
20 BRL5.47052 BND
50 BRL13.67630 BND
100 BRL27.35260 BND
250 BRL68.38150 BND
500 BRL136.76300 BND
1000 BRL273.52600 BND
2000 BRL547.05200 BND
5000 BRL1367.63000 BND
10000 BRL2735.26000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الريال البرازيلي
1 BND3.65596 BRL
5 BND18.27980 BRL
10 BND36.55960 BRL
20 BND73.11920 BRL
50 BND182.79800 BRL
100 BND365.59600 BRL
250 BND913.99000 BRL
500 BND1827.98000 BRL
1000 BND3655.96000 BRL
2000 BND7311.92000 BRL
5000 BND18279.80000 BRL
10000 BND36559.60000 BRL