5 دولار بروني إلى ريال برازيلي

تحويل BND إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
١٨٫٢٧ brl

1.00000 BND = 3.65354 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BND إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.0776589.11861.465331.671160.9546518.4192
1GBP1.1685711.2593104.1411.712331.952861.1155721.524
1USD0.927950.794092182.69721.359751.550750.8858517.092
1INR0.0112210.00960240.012092310.01644250.01875210.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الريال البرازيلي
1 BND3.65354 BRL
5 BND18.26770 BRL
10 BND36.53540 BRL
20 BND73.07080 BRL
50 BND182.67700 BRL
100 BND365.35400 BRL
250 BND913.38500 BRL
500 BND1826.77000 BRL
1000 BND3653.54000 BRL
2000 BND7307.08000 BRL
5000 BND18267.70000 BRL
10000 BND36535.40000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بروني
1 BRL0.27371 BND
5 BRL1.36854 BND
10 BRL2.73708 BND
20 BRL5.47416 BND
50 BRL13.68540 BND
100 BRL27.37080 BND
250 BRL68.42700 BND
500 BRL136.85400 BND
1000 BRL273.70800 BND
2000 BRL547.41600 BND
5000 BRL1368.54000 BND
10000 BRL2737.08000 BND