100 ريال برازيلي إلى دولار بروني

تحويل BRL إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

100 brl
27.35 bnd

1.00000 BRL = 0.27355 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:48 UTC
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BRL إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.077989.13931.464921.667540.953918.381
1GBP1.1689111.2599104.191.712271.94911.1150221.4846
1USD0.927750.793714182.69721.359051.547030.88517.0526
1INR0.01121840.009597830.012092310.01643410.01870720.01070170.206205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بروني
1 BRL0.27355 BND
5 BRL1.36773 BND
10 BRL2.73546 BND
20 BRL5.47092 BND
50 BRL13.67730 BND
100 BRL27.35460 BND
250 BRL68.38650 BND
500 BRL136.77300 BND
1000 BRL273.54600 BND
2000 BRL547.09200 BND
5000 BRL1367.73000 BND
10000 BRL2735.46000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الريال البرازيلي
1 BND3.65569 BRL
5 BND18.27845 BRL
10 BND36.55690 BRL
20 BND73.11380 BRL
50 BND182.78450 BRL
100 BND365.56900 BRL
250 BND913.92250 BRL
500 BND1827.84500 BRL
1000 BND3655.69000 BRL
2000 BND7311.38000 BRL
5000 BND18278.45000 BRL
10000 BND36556.90000 BRL