روبية هندية إلى دولار بروني

تحويل INR إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٦٤٫٩٣ bnd

1.00000 INR = 0.01649 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار بروني
1 INR0.01649 BND
5 INR0.08246 BND
10 INR0.16493 BND
20 INR0.32985 BND
50 INR0.82463 BND
100 INR1.64926 BND
250 INR4.12315 BND
500 INR8.24630 BND
1000 INR16.49260 BND
2000 INR32.98520 BND
5000 INR82.46300 BND
10000 INR164.92600 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الروبية الهندية
1 BND60.63320 INR
5 BND303.16600 INR
10 BND606.33200 INR
20 BND1212.66400 INR
50 BND3031.66000 INR
100 BND6063.32000 INR
250 BND15158.30000 INR
500 BND30316.60000 INR
1000 BND60633.20000 INR
2000 BND121266.40000 INR
5000 BND303166.00000 INR
10000 BND606332.00000 INR