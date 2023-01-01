روبية إندونيسية إلى دولار بروني

تحويل IDR إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٨٨٫٨٩ bnd

1.00000 IDR = 0.00009 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 14:38 UTC
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IDR إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار بروني
1 IDR0.00009 BND
5 IDR0.00044 BND
10 IDR0.00089 BND
20 IDR0.00178 BND
50 IDR0.00444 BND
100 IDR0.00889 BND
250 IDR0.02222 BND
500 IDR0.04445 BND
1000 IDR0.08889 BND
2000 IDR0.17779 BND
5000 IDR0.44447 BND
10000 IDR0.88894 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الروبية الإندونيسية
1 BND11249.30000 IDR
5 BND56246.50000 IDR
10 BND112493.00000 IDR
20 BND224986.00000 IDR
50 BND562465.00000 IDR
100 BND1124930.00000 IDR
250 BND2812325.00000 IDR
500 BND5624650.00000 IDR
1000 BND11249300.00000 IDR
2000 BND22498600.00000 IDR
5000 BND56246500.00000 IDR
10000 BND112493000.00000 IDR